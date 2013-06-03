Нужен дизайн сайта. Аренда спец. техники

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок400 просмотров

Нужен сайт. Фирма занимается арендой спец. техники.

Примерный концепт - смотрите в приложении.

Стиль который мне нравится - в приложении.

Дизайн нужно нарисовать срочно.

Среда - уже предварительный макет главной страницы, можно не вырисовывать иллюстрашки,

но общий вид должен быть.

Нужен свободный дизайнер, готовый пахать утро и вечер, без загруженности в проектах.

12 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$550
3 дня
Все хорошо.
Работа выполнена, с оплатой была задержка.

Заявки фрилансеров

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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