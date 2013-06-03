Нужен дизайн сайта. Аренда спец. техники

Есть криворуконарисованный макет для выбора времени доставки. Нужно отрисовать чисто и красиво. А в идеале еще и заверстать. Тут работы на 60 мин диза и 120 верстки. Никакого мегафункционала не нужно. Активные/неактивные поля и ...