Дизайн одностраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок294 просмотра

Необходим дизайн одностраничника, простого. ТЗ по запросу

12 лет назад
loginoff_alex
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MishelVll
Елена 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$65
1 день
Хороший и ответственный исполнитель. Все точно и в срок.
Доброжелательный заказчик, ТЗ четкие, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

MishelVll
Елена 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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