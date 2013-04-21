Необходимо разработать дизайн сайта по "бесплатной регистрации ООО" при условии заказа "бухгалтерского обслуживания" и "ИТ-обслуживания" сроком на 3/6/12 месяцев. То есть регистрация фирмы и ее юридическое сопровождение на Х месяцев делается бесплатно, при условии что ...
Отрисовать интерфейс
Гл. стр http://eastbooking.ua/
Список http://eastbooking.ua/hotel
Стр. объекта http://eastbooking.ua/hotel/zolotoy_delfin
отрисовка по блокам
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