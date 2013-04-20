turisticheskiy sait Uzbekistana. s ispolzovaniem natsionalnih i drugih tematik. logotip firmi.
Редизайн 1-ой страницы сайта
Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru
Страница для работы:http://f-a-p.ru/arenda-bari/apl
Придать сайту современный деловой вид
Что мы бы не хотели менять:
Местоположения меню
Увеличивать или уменьшать основные блоки (поле аукциона, боковое меню и т.д)
Переименовывать
Что бы мы хотели поменять:
Например цвет основной сайта (возможно другой оттенок), шрифты, жирность, дизайн ссылок, дизайн кнопок .и м.д.
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