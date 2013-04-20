Сделать фоновую картинку на сайт

Здравствуйте

необходимо сделать фоновую картинку для сайта, чтоб был плавный переход от картинки неба к серому фону (картинка есть нужно видоизменить). Подробности при переписке

По бюджету оцениваю 5$. По срокам реализации — 1 день. Оплата через вебмани.