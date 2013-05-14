Необходимо нарисовать дизайн туристического сайта.

Сайт должен быть современным и удовлетворять всем новым требованиям по туристическим сайтам. Грамотный с точки зрения юзабилити.

Т.е. должно быть на видном месте "обратный звонок", "контакты", "забронировать", "спецпредложения" и т.д.