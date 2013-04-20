Тематика - опять бурение скважин:) Сроки жмут. Лого и структуру предоставлю кандидату.
Дизайн интернет-магазина подарков
Нужен дизайн сайта для Битрикс, с тематикой подарков детям, развлечений и отдыху в кругу семьи и друзей. Есть наработки, небольшое ТЗ ,схема сайта, примеры.
Ваши предложения принимаются.
Общение с человеком который и будет выполнять работу.
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