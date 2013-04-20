Дизайн интернет-магазина подарков

Нужен дизайн сайта для Битрикс, с тематикой подарков детям, развлечений и отдыху в кругу семьи и друзей. Есть наработки, небольшое ТЗ ,схема сайта, примеры.

Ваши предложения принимаются.

Общение с человеком который и будет выполнять работу.