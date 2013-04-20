Дизайн интернет-магазина подарков

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки253 просмотра

Нужен дизайн сайта для Битрикс, с тематикой подарков детям, развлечений и отдыху в кругу семьи и друзей. Есть наработки, небольшое ТЗ ,схема сайта, примеры.

Ваши предложения принимаются.

Общение с человеком который и будет выполнять работу.

12 лет назад
Gorskiy
Андрей 
54 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров