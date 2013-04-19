iPhone 5.su Сейчас сайт находится на 2 движках, главная страница на wp, а магазин на шопсмс. Надо оставить тока 1 движок, wp, поставить модуль магазина для wp. Максимально ...
Требуется редизайн сайта.
Изменить цветовую схему сайта, иконки, кнопки, логотип, что бы сайты на первый взгляд, были абсолютно разными...
сайт который требуется переделать - RabotuNaidu.ru
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