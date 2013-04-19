iPhone 5.su Сейчас сайт находится на 2 движках, главная страница на wp, а магазин на шопсмс. Надо оставить тока 1 движок, wp, поставить модуль магазина для wp. Максимально ...
Редизайн или рефакторинг сайта-визитки
Есть небольшой сайт-визитка - http://vick.ru/safeurl.php?3214234 (это редирект, переход на основной домен при нажатии, чтобы не светить в поисковиках пока).
На нем интересное предложение для рынка недвижимости, которое заинтересует массу продавцов квартир. Но сайт получился неубедительный и непродающий, т.к. его слепили из какой-то старой визитки.
Соответственно хотелось бы:
- качественный редизайн;
- верстку и перенос имеющихся текстов, возможное их улучшение.
Рассмотрю цену за сайт под ключ и за только дизайн. Преимущественно рассмотрю умные краткие предложения - "давайте сделаем то-то в Вашем случае", по сравнению с безликими "предлагаю услуги"
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