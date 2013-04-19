Редизайн или рефакторинг сайта-визитки

Есть небольшой сайт-визитка - http://vick.ru/safeurl.php?3214234 (это редирект, переход на основной домен при нажатии, чтобы не светить в поисковиках пока).

На нем интересное предложение для рынка недвижимости, которое заинтересует массу продавцов квартир. Но сайт получился неубедительный и непродающий, т.к. его слепили из какой-то старой визитки.

Соответственно хотелось бы:

- качественный редизайн;

- верстку и перенос имеющихся текстов, возможное их улучшение.

Рассмотрю цену за сайт под ключ и за только дизайн. Преимущественно рассмотрю умные краткие предложения - "давайте сделаем то-то в Вашем случае", по сравнению с безликими "предлагаю услуги"