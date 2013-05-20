Дизайн медицинского интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен48 заявок473 просмотра

Продукция магазина - медицинское оборудование для дома, инвалидные коляски, иглы, костыли и т.д.

В остальном - обычный интернет-магазин, категории, товары, корзина, оформление заказа.

Дизайн требуется светлый, легкий, крупные блоки и шрифты.

Сроки довольно жесткие - желательно к концу недели (26.04) закончить работу над дизайном.

Разумеется, при наличии быстрых комментариев с нашей стороны.

12 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AntKi
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$450
5 дней
Категорически благодарю! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей. Очень довольны, рекомендуем!
Очень порядочный заказчик, что сейчас большая редкость! Предоставил хорошее ТЗ, адекватные комментарии и пожелания при доработке макетов. Надеюсь, что еще поработаем вместе!

Заявки фрилансеров

AntKi
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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