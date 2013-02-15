AntKi

Антон Барандыч AntKi

 
39 летУкраина/Николаев
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн, которым вы останетесь довольны!
  • Работаю только по ТЗ (или гриф, если проект малого объема);
  • Работаю с Пн по Пт (с 10:00 д 17.00). Сб и Вс - выходные;
  • Работаю только с 50% предоплатой (Это правило не распространяется на постоянных клиентов);
  • Оформлен как ЧП. При необходимости могу выслать кто выполненных работ, счет на оплату и другие необходимые документы;
  • Варианты оплаты: Безналичный расчет, Перевод на карту, Приват 24, Денежный перевод (MoneyGram, Western Union и т.п.), WebMoney.
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Отзывы заказчиков
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Дизайн двух одностраничных сайтов
Не первый наш опыт сотрудничества, и вновь все довольны - быстро, четко и на действительно высоком уровне. Спасибо!
Работаем уже не первый раз. Как всегда все супер. Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Дизайн медицинского интернет-магазина
Категорически благодарю! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей. Очень довольны, рекомендуем!
Очень порядочный заказчик, что сейчас большая редкость! Предоставил хорошее ТЗ, адекватные комментарии и пожелания при доработке макетов. Надеюсь, что еще поработаем вместе!
Ответный отзыв
insite-irk
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Создание дизайна автомобильного портала
Все сделано очень грамотно и качественно! Спасибо!
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!
Ответный отзыв
kiprik
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта РА
Исполнитель высшего класса. Очень доволен выполненной работой, проект получился на ура. Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Все вопросы решались за считаные минуты. Сергей всегда выслушает ваше мнение и примет его, если оно обосновано и пойдет проекту на пользу. Спасибо за хороший проект!
Ответный отзыв
trickyvicky
Виктория 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Дизайн вегетарианского кулинарного сайта
Антон, спасибо за отличную работу, чуткое отношение и инициативность. Очень стильный лаконичный дизайн!
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $500
от 3 дней
#298
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $600
от 5 дней
#761