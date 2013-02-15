Дизайн, которым вы останетесь довольны!
- Работаю только по ТЗ (или гриф, если проект малого объема);
- Работаю с Пн по Пт (с 10:00 д 17.00). Сб и Вс - выходные;
- Работаю только с 50% предоплатой (Это правило не распространяется на постоянных клиентов);
- Оформлен как ЧП. При необходимости могу выслать кто выполненных работ, счет на оплату и другие необходимые документы;
- Варианты оплаты: Безналичный расчет, Перевод на карту, Приват 24, Денежный перевод (MoneyGram, Western Union и т.п.), WebMoney.
Портфолио
- Veganza.ru291 просмотр
- MediaStock.com.ua277 просмотров
- Мир, Труд, Майка!318 просмотров
- Procnov.ru352 просмотра
- Neosense.ru179 просмотров
- Www.813.ru221 просмотр
- Buzznet.ru293 просмотра
- Elitepetersburg.ru197 просмотров
- 3Dtoday.ru330 просмотров
- EduRf.ru250 просмотров
- AutoBex241 просмотр
- Интернет-магазин "Надежда"284 просмотра
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
10 лет назад
Не первый наш опыт сотрудничества, и вновь все довольны - быстро, четко и на действительно высоком уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
Работаем уже не первый раз. Как всегда все супер. Спасибо за заказ!
$450
10 баллов
11 лет назад
Категорически благодарю! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей. Очень довольны, рекомендуем!
Ответный отзыв
Очень порядочный заказчик, что сейчас большая редкость! Предоставил хорошее ТЗ, адекватные комментарии и пожелания при доработке макетов. Надеюсь, что еще поработаем вместе!
$1000
10 баллов
11 лет назад
Все сделано очень грамотно и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!
$500
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель высшего класса. Очень доволен выполненной работой, проект получился на ура. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Все вопросы решались за считаные минуты. Сергей всегда выслушает ваше мнение и примет его, если оно обосновано и пойдет проекту на пользу. Спасибо за хороший проект!
$300
10 баллов
11 лет назад
Антон, спасибо за отличную работу, чуткое отношение и инициативность. Очень стильный лаконичный дизайн!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $500
от 3 дней
#298
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $600
от 5 дней
#761