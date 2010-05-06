Дизайнер сайтов на удаленку

2-3 проекта в месяц. Оплата сдельная 100 - 200$ за главную типовая внутренняя - 10% от стоимости главной.
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Доброе время суток, уважаемые фрилансеры.
Ищу фрилансера веб-дизайнера для удаленной работы.
Занятость - фултайм (воскресенье - четверг с 9.00 до 18.00)
Нужен ответственный человек, который может работать в отведенные выше часы.
Работа по совместительству не рассматривается.
От Вас мне нужно:
1. Уверенное знание Photoshop и Illustrator;
2. Несложный дизайн сайтов уровня templatemonsters;
3. Укладываться в срок (до 2-х дней на сайт);
4. Быть в рабочее время на связи в аське или скайпе;
5. Знание английского языка (подойдет умение писать с словарем);
Что я Вам могу обещать:
1. ЗП от 1000 у.е. с перспективой роста до 1500 у.е.;
2. Много интересной и не очень работы :)
Контактная информация:
Skype: ant-ki
E-mail: [email protected]
P.S. Все варианты рассматриваются, но у тех, кто хочет "халявить", врядли что-то получиться :)
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