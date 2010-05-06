Дизайнер сайтов на удаленку

Доброе время суток, уважаемые фрилансеры.

Ищу фрилансера веб-дизайнера для удаленной работы.

Занятость - фултайм (воскресенье - четверг с 9.00 до 18.00)

Нужен ответственный человек, который может работать в отведенные выше часы.

Работа по совместительству не рассматривается.

От Вас мне нужно:

1. Уверенное знание Photoshop и Illustrator;

2. Несложный дизайн сайтов уровня templatemonsters;

3. Укладываться в срок (до 2-х дней на сайт);

4. Быть в рабочее время на связи в аське или скайпе;

5. Знание английского языка (подойдет умение писать с словарем);

Что я Вам могу обещать:

1. ЗП от 1000 у.е. с перспективой роста до 1500 у.е.;

2. Много интересной и не очень работы :)

Контактная информация:

Skype: ant-ki

E-mail: [email protected]

P.S. Все варианты рассматриваются, но у тех, кто хочет "халявить", врядли что-то получиться :)