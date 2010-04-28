Company HoD Minsk

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок65 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется веб дизайнер для работы в компании HoD www.it-hod.com Резюме отправляйте на [email protected] + мотивированные ожидания по оплате труда. Обязательно высылайте примеры своих работ. Офис в центре города (пл. Мясникова), отличный коллектив, карьерный рост. Нужен обезбашенный, креативный дизайнер - примерный стиль на сайте.

Компьютерная графика: Photoshop, CorelDraw, Flash, 3DMax, Adobe Flash (ActionScript). Опыт работы с CMS, на пример Drupal, Wordpress, Joomla. Понимание ООП, CSS 2.0 (CSS 3.0), SEO, юзабилити сайтов, PHP, XHTML, JavaScript.

14 лет назад
it-hod
39 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер широкого профиля

    На постоянную работу требуется фрилансер/парттаймер - Дизайнер широкого профиля Профессиональная работа с программами линейки Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash Чувство цвета, умение следовать заданному стилю, неконфликтность. GUI и знание английского будет рассматриваться как плюс. Резюме без ссылок на ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-дизайнера фрилансера в Минске приглашаем

    $250

    К постоянному сотрудничеству. Завалим заказами, если у Вас есть четкое понимание, что такое современный веб-дизайн, высокая скорость работы и нормальные цены для белорусских клиентов. Присылайте ссылку на портфолио, условия и контактные телефоны на ящик [email protected] ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб дизайнер!

    Для постоянного сотрудничества нужен веб дизайнер. Оплата 5000 wmr за макет. Присылайте портфолио.

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набор веб-дизайнеров

    Требуются дизайнеры в бюджетном сегменте. Привлекательная цена не за счет качества, а за счет простоты. Опыт приветствуется как и положительные отзывы от ветеранов этого сайта. Желательно если вы проживаете в Москве: мастеров, которых мы знаем лично, ждут ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен креативный дизайнер

    $500

    Привет, Если вы креативный дизайнер с опытом работы и портфолио и вам нужна работа, то пишем. Долгосрочное сотрудничество. Слижком дорогих дизайнеров, просьба не писать.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество

    Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество. Требования: 1. Быть постоянно на связи. 2. Отвечать гонораром за сроки Пожелания (будут плюсом в разговоре) 1. Наличие портфолио 2. Наличие зарегистрированного лица (ООО, ИП) icq 49o943683. Писать исключительно в аську. Ответы на проекты рассматриваться будут в ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Рекламному агентству требуется Дизайнер для сотрудничества на фриланс-основе с возможностью в дальнейшем сотрудничать на постоянной основе с полной занятостью в офисе! Обязанности: Разработка дизайна сайтов, выполнение дизайнерских проектов для полиграфии (буклеты, листовки, презентации, оформление пресс-релизов) Требования: креативный ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайнер для разработки сайтов из Москвы

    $1000

    В рекламное агентство "New Media" требуется дизайнер для разработки рекламных площадей на удалённой и постоянной основе, только из Москвы. Обязанности: Разработка дизайна-макетов в основном для Веб-дизайна. Становление доверительных и других взаимоотношений отношений уже на первом заказе. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад