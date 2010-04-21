Требуется дизайнер для разработки сайтов из Москвы

В рекламное агентство "New Media" требуется дизайнер для разработки рекламных площадей на удалённой и постоянной основе, только из Москвы.

Обязанности: Разработка дизайна-макетов в основном для Веб-дизайна. Становление доверительных и других взаимоотношений отношений уже на первом заказе. Мы работаем более 5 лет на рынке рекламы. В списке наших клиентов более 100 крупных компаний. Большой поток заказов (1-2 клиент\день). Необходима стабильная работа при хорошем взаимопонимании. Заработная плата: 26000 руб. (возможно сдельная оплата) на первоначальном этапе только сдельная. Оформление любое в соответствии с ТК РФ.

Требования: проживание Москва и МО, наличие контактного телефона, Интернета и постоянной связи, большой опыт работы с дизайном и рисования, креативное и профессиональное качество работ на высшем уровне, наличие портфолио.

Инидивидуальные обязанности: разработка для проекта 3-4 варианта (без конкурсов и тендеров), упорство в выполнении работы.

Портфолио высылать на почту [email protected], к письму прикрепляйте контактную информацию и телефон для связи. Наши работы увидите при детальном контакте.

Контакты: 8(926)343-61-23

www.nov-media.ru

ICQ: 624958749

Рекламное агентство "New Media"