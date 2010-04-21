Требуется веб (web) дизайнер

Наша команда с теплом и радостью примет ещё одного дизайнера ;) Необходимые навыки: -Знание Photoshop'a -Основы вёрстки -Понимание сетки -Понимание юзабилити -Чётко и ясно излагать свои мысли -Думать, придумывать и воплощать Приветствуется: -Flash -Опыт ведения проектов -Презентабельный внешний вид (со вкусом) -Проживание в Москве -Вторичное общение с заказчиком О ...