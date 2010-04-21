Требуется веб (web) дизайнер

Московская студия дизайна объявляет набор дизайнеров для постоянной удаленной работы. Направление: дизайн сайтов, логотипы. Основные требования: 1. Красивое портфолио! 2. Online понедельник-пятница с 11.00, до 20.00 3. Уметь думать и развивать свои способности 4. Отстутсвие мании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы предлагаем:
* Офис: ул. Воровского 3 .
* График работы пятидневка, с 9.00 до 18.00, СБ, ВС – выходные дни.
* Стабильный конкурентоспособный уровень дохода от 20 000 рублей + премия.
* Оформление в строгом соответствии с ТК РФ, оплата больничных, отпусков.
* Перспективы профессионального развития, материального и карьерного роста.
Обязанности:
* Создание дизайне веб-сайтов, логотипов.
* Полиграфический дизайн.
Требования:
* Уверенное пользование программами Photoshop‚ CorelDraw‚ векторная и растовая 2D-графика.
* Знание Macromedia Flash желательно.
Условия:
* Наличие портфолио.
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