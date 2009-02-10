igis

Игорь igis

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Компания "ОптимизациЯ"

Создание и продвижение сайтов. Интернет реклама.

  • Обновление сайта на Amiro.CMS

    Задача: Произвести изменения (верстка шаблонов, настройка модулей и т.д.) на сайте www.o-pt.ru/ . Установлено последнее обновление, редакция корпоративная. __________________________________________________ ________________ Требования: -знание Amiro.CMS. -опыт верстки шаблонов -знание API Amiro.CMS. - наличие портфолио под данную CMS __________________________________________________ ...

    Форма обратной связиВерстка шаблона
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-программист с постоянной занятостью.

    $1000

    Предлагаем: -Открытая компания с дружным коллективом, нацеленная на результат - Постоянная занятость, постановка не тривиальных задач. - Оплата оклад 15 000 + премия за достижение поставленных целей. -Работает с людьми с различных государств, главное знание ...

    PHPHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется SEO-специалист c постоянной занятностью

    $500

    Производится набор молодых специалистов, с средними знаниями seo-оптимизации, инициативных, желающих освоить профессию оптимизатора. Работа ведется под постоянным контролем и наставление опытных сотрудников. Мы предлагаем: -Работу в дружном коллективе в компании с развитым информационным ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SEO-специалист (на постоянную основу)

    $500

    Требуется сотрудник на постоянную удаленную работу, занятость постоянная. Обязанности: -Распределение ключевых по страницам -Оптимизация сайта под запросы -Составление анкоров -Закупка ссылок -Внесение имений Требования: - возраст от 18 лет, - знания алгоритма поисковой системы, - обучаемость - высоко ...

    PHPHTML
    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 100 стр.

    $250

    Необходимо сверстать из ворда 100 страниц в html, дизайн нарезан и подготовлен к верстке. Созданы HTML-шаблоны. Ссылка для скачивания текста, размер чуть больше 2-х Мб. http://www.o-pt.ru/oka.7z http://www.o-pt.ru/okh/index666.htm - главная http://www.o-pt.ru/okh/products.htm тут каталог (основное наполнение) Стоимость 3 500 руб.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Macintosh
Сафронов 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
$100
10 баллов
15 лет назад
Верстка 100 стр.
Отличный человек, работать было с ним приятно, все что нужно выполнить говорил сразу. Доверие к заказчику 100%. По больше таких людей в сервисе!!!
Парень молодец, работает оперативно и за доступные деньги, вежливый. Лучшие сочетание цены, качества! Адекватно относится к критике.
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