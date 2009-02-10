Задача: Произвести изменения (верстка шаблонов, настройка модулей и т.д.) на сайте www.o-pt.ru/ . Установлено последнее обновление, редакция корпоративная. __________________________________________________ ________________ Требования: -знание Amiro.CMS. -опыт верстки шаблонов -знание API Amiro.CMS. - наличие портфолио под данную CMS __________________________________________________ ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Предлагаем: -Открытая компания с дружным коллективом, нацеленная на результат - Постоянная занятость, постановка не тривиальных задач. - Оплата оклад 15 000 + премия за достижение поставленных целей. -Работает с людьми с различных государств, главное знание ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Производится набор молодых специалистов, с средними знаниями seo-оптимизации, инициативных, желающих освоить профессию оптимизатора. Работа ведется под постоянным контролем и наставление опытных сотрудников. Мы предлагаем: -Работу в дружном коллективе в компании с развитым информационным ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Мы предлагаем: * Офис: ул. Воровского 3 . * График работы пятидневка, с 9.00 до 18.00, СБ, ВС – выходные дни. * Стабильный конкурентоспособный уровень дохода ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется сотрудник на постоянную удаленную работу, занятость постоянная. Обязанности: -Распределение ключевых по страницам -Оптимизация сайта под запросы -Составление анкоров -Закупка ссылок -Внесение имений Требования: - возраст от 18 лет, - знания алгоритма поисковой системы, - обучаемость - высоко ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо сверстать из ворда 100 страниц в html, дизайн нарезан и подготовлен к верстке. Созданы HTML-шаблоны. Ссылка для скачивания текста, размер чуть больше 2-х Мб. http://www.o-pt.ru/oka.7z http://www.o-pt.ru/okh/index666.htm - главная http://www.o-pt.ru/okh/products.htm тут каталог (основное наполнение) Стоимость 3 500 руб.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад