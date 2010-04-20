Здравствуйте, уважаемые пользователи weblancer.net. Я ищу Дизайнера Web-Графики в команду студии дизайна. Со всеми вопросами в ICQ: 370-690-024. Email: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Московская студия дизайна объявляет набор дизайнеров для постоянной удаленной работы. Направление: дизайн сайтов, логотипы. Основные требования:
1. Красивое портфолио!
2. Online понедельник-пятница с 11.00, до 20.00
3. Уметь думать и развивать свои способности
4. Отстутсвие мании величия (!)
Условия работы: Вам дается ТЗ – говорите сроки, стоимость (адекватную стоимость!), получаете предоплату – рисуете два наброска из которых заказчик выбирает наиболее подходящий – доделываете диз, сдаете работу клиенту, если есть правки – делаете (до трех правок)- и получаете остальные деняжки. Поскольку бюджет определяете сами, с Вас берется комиссия 15% :). Все предельно открыто. Спасибо!
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