Набор дизайнеров

Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок709 просмотров
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Московская студия дизайна объявляет набор дизайнеров для постоянной удаленной работы. Направление: дизайн сайтов, логотипы. Основные требования:

1. Красивое портфолио!

2. Online понедельник-пятница с 11.00, до 20.00

3. Уметь думать и развивать свои способности

4. Отстутсвие мании величия (!)

Условия работы: Вам дается ТЗ – говорите сроки, стоимость (адекватную стоимость!), получаете предоплату – рисуете два наброска из которых заказчик выбирает наиболее подходящий – доделываете диз, сдаете работу клиенту, если есть правки – делаете (до трех правок)- и получаете остальные деняжки. Поскольку бюджет определяете сами, с Вас берется комиссия 15% :). Все предельно открыто. Спасибо!

14 лет назад
myagkof
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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