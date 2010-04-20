Дизайнер web-графики

Ищу дизайнера для работы в команде. Можно начинающего, главное чтобы был вкус и стремление к работе. Работа отдаленно. С начала бюджеты будут небольшими. Нужны дизайны к WordPress, ShopCMS, Shop-Script/ Просьба работы и цены присылать в icq 405539143.