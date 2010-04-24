Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество.

В рекламное агентство "New Media" требуется дизайнер для разработки рекламных площадей на удалённой и постоянной основе, только из Москвы. Обязанности: Разработка дизайна-макетов в основном для Веб-дизайна. Становление доверительных и других взаимоотношений отношений уже на первом заказе. ...