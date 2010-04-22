Рекламному агентству требуется Дизайнер для сотрудничества на фриланс-основе с возможностью в дальнейшем сотрудничать на постоянной основе с полной занятостью в офисе!

Обязанности: Разработка дизайна сайтов, выполнение дизайнерских проектов для полиграфии (буклеты, листовки, презентации, оформление пресс-релизов)

Требования: креативный человек, умеющий слушать и слышать, инициативный и уверенный в том, что он делает.

Регион проживания - Украина, Киев

Ждём ваших заявок с примерами работ по сайтам и по полиграфии!)