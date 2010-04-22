Требуется дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка384 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рекламному агентству требуется Дизайнер для сотрудничества на фриланс-основе с возможностью в дальнейшем сотрудничать на постоянной основе с полной занятостью в офисе!

Обязанности: Разработка дизайна сайтов, выполнение дизайнерских проектов для полиграфии (буклеты, листовки, презентации, оформление пресс-релизов)

Требования: креативный человек, умеющий слушать и слышать, инициативный и уверенный в том, что он делает.

Регион проживания - Украина, Киев

Ждём ваших заявок с примерами работ по сайтам и по полиграфии!)

14 лет назад
Lannie
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер для разработки сайтов из Москвы

    $1000

    В рекламное агентство "New Media" требуется дизайнер для разработки рекламных площадей на удалённой и постоянной основе, только из Москвы. Обязанности: Разработка дизайна-макетов в основном для Веб-дизайна. Становление доверительных и других взаимоотношений отношений уже на первом заказе. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется веб (web) дизайнер

    $1000

    Мы предлагаем: * Офис: ул. Воровского 3 . * График работы пятидневка, с 9.00 до 18.00, СБ, ВС – выходные дни. * Стабильный конкурентоспособный уровень дохода ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набор дизайнеров

    Московская студия дизайна объявляет набор дизайнеров для постоянной удаленной работы. Направление: дизайн сайтов, логотипы. Основные требования: 1. Красивое портфолио! 2. Online понедельник-пятница с 11.00, до 20.00 3. Уметь думать и развивать свои способности 4. Отстутсвие мании ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер со свободным графиком работы

    В компанию требуется сотрудник - дизайнер на постоянную работу. Создание баннеров, редизайн существующих сайтов, возможно создание дизайна для буклетов, листовок. Свободный график работы. Присутствие в офисе по необходимости - для обсуждения деталей. Оптала - по ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер сайтов с пониманием юзабилити

    $1000

    Наша команда с теплом и радостью примет ещё одного дизайнера ;) Необходимые навыки: -Знание Photoshop'a -Основы вёрстки -Понимание сетки -Понимание юзабилити -Чётко и ясно излагать свои мысли -Думать, придумывать и воплощать Приветствуется: -Flash -Опыт ведения проектов -Презентабельный внешний вид (со вкусом) -Проживание в Москве -Вторичное общение с заказчиком О ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб дизайнер для удаленной работы

    Требуется дизайнер для удаленной работы. Неполная занятость. Половина / треть рабочего дня. Основная деятельность - веб дизайн, полиграфия. Ответственный человек. Всегда на связи. Желательно Россия. Рассмотрим все кандидатуры. По вопросам оплаты и деталей работы: ICQ 2229966 Почта [email protected]

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищем дизайнера

    Организации нужен веб-дизайнер. Для создания макетов для сайтов.В случае добросовестной работы можем обеспечить длительное сотрудничество. Заинтересовавшихся просим писать на e-mail или в аську 495000305

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Web-дизайнер, ты нам нужен!

    $200

    Нужен WEB-дизайнер Требование: знание Adobe Photoshop. Желательно: знание CorelDRAW, Autodesk 3ds Max, Adobe Fireworks, Adobe Flash (хотя бы знать в общих чертах возможности данных программ), иметь навыки верстки сайтов. Условия работы: удаленная работа со свободным графиком. Оплата: ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WEB дизайнер

    $1250

    В компанию на постоянную работу в офис требуется web-дизайнер. Требования: 1. Возраст 18 - 38 лет 2. Знание графических программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw , Flash , 3Dmax и т. п. 3. Опыт работы в области веб-дизайна ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад