Набор веб-дизайнеров

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются дизайнеры в бюджетном сегменте. Привлекательная цена не за счет качества, а за счет простоты.

Опыт приветствуется как и положительные отзывы от ветеранов этого сайта.

Желательно если вы проживаете в Москве: мастеров, которых мы знаем лично, ждут более ответственные проекты.

В приоритете дизайн должен быть в ключе таких известных студий (но упрощенном): limolimo.ru и crears.ru =)

Если студии дизайна изъявят желание с нами работать - это только приветствуется. Но только Москва.

Каждого кандидата рассмотрим. Кто устроит - свяжемся сразу.

Итак, еще раз, что мы ждем от вас:

1) более чем приемлемая цена для бюджетных проектов;

2) соблюдение сроков ( вплоть до 2 недель);

Удачи всем!

14 лет назад
FIRMSTYLE
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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