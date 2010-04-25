Набор веб-дизайнеров

Привет, Если вы креативный дизайнер с опытом работы и портфолио и вам нужна работа, то пишем. Долгосрочное сотрудничество. Слижком дорогих дизайнеров, просьба не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются дизайнеры в бюджетном сегменте. Привлекательная цена не за счет качества, а за счет простоты.
Опыт приветствуется как и положительные отзывы от ветеранов этого сайта.
Желательно если вы проживаете в Москве: мастеров, которых мы знаем лично, ждут более ответственные проекты.
В приоритете дизайн должен быть в ключе таких известных студий (но упрощенном): limolimo.ru и crears.ru =)
Если студии дизайна изъявят желание с нами работать - это только приветствуется. Но только Москва.
Каждого кандидата рассмотрим. Кто устроит - свяжемся сразу.
Итак, еще раз, что мы ждем от вас:
1) более чем приемлемая цена для бюджетных проектов;
2) соблюдение сроков ( вплоть до 2 недель);
Удачи всем!
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