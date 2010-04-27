Дизайнер широкого профиля

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок506 просмотров
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На постоянную работу требуется фрилансер/парттаймер - Дизайнер широкого профиля

Профессиональная работа с программами линейки Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash

Чувство цвета, умение следовать заданному стилю, неконфликтность. GUI и знание английского будет рассматриваться как плюс.

Резюме без ссылок на примеры работ рассматриваться не будут.

14 лет назад
natalywp
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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