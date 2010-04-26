Веб-дизайнера фрилансера в Минске приглашаем

Для постоянного сотрудничества нужен веб дизайнер. Оплата 5000 wmr за макет. Присылайте портфолио.
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К постоянному сотрудничеству. Завалим заказами, если у Вас есть четкое понимание, что такое современный веб-дизайн, высокая скорость работы и нормальные цены для белорусских клиентов. Присылайте ссылку на портфолио, условия и контактные телефоны на ящик [email protected] или звоните (029)669-94-77
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