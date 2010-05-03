Дизайнер в проект autotalisman.ru

Здравствуй дорогой дизайнер! Мне очень нужен человек, способный творчески мысли, не теряя при этом основной цели, способный отстаивать своё мнение и аргументировано спорить. Ты не должен делать кое-как, потому что срочно, но и не умирать ...
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День добрый, уважаемые Фрилансеры.
Требуется профессиональный дизайнер с опытом разработки социальных сетей, интернет магазинов, прикладного ПО, пользовательских интерфейсов.
Приветствуется опыт проектирования прототипов http://www.axure.com/
Предпочтение к потенциальным разработчикам:
1. Опыт разработки проектов класса корпоративные порталы, социальные сети, интернет магазины.
2. Понимание принципов эргономики и юзабилите ПО www.i2r.ru/static/255/out_15530.shtml.
3. Понимание бизнес логики и взаимодействия между пользователем и функциями ПО.
4. Опыт разработки ТЗ и интерактивных прототипов на ПО.
В процессе разработки находится корпоративный портал – интернет магазин www.accessauto.ru тестовая площадка www.accessautowiki.ru/
www.autotalisman.ru/ промо сайт партнерской программы и социальной сети.
Разработки ведем на основе CMS (www.n2cms.com, www.nopcommerce.com)
Позитивный настрой и желание реализовать качественно и в срок проект .
С уважением, Александр Малтабар
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