Веб-дизайнер в офис в Москве

Здравствуй дорогой дизайнер! Мне очень нужен человек, способный творчески мысли, не теряя при этом основной цели, способный отстаивать своё мнение и аргументировано спорить. Ты не должен делать кое-как, потому что срочно, но и не умирать над одной иконкой по три часа. Если ты уверен, что дизайн для тебя, это профессия на всю жизнь, то мы обеспечим тебя достойной работой. Только не забудь сначала рассказать о себе и показать лучшие работы из твоего портфолио.

Ну и вполне обычные требования:

Надо уметь и знать:

* создавать сайты и думать, перед тем как что-либо нарисовать;

* излагать свои идеи и объяснять, почему именно тут именно так нарисована эта полосочка;

* понимать, что дизайн это не творчество, а решение поставленных задач;

* любить типографику;

* не равнодушно относится к новым проектам и идея;

* воспринимать критику, предлагать новые решения и понимать, что дизайн – это не реализация чьих-то персональных амбиций.

Жесточайшие требования:

* желание работать;

* знать основные графические инструменты (Photoshop, CorelDraw, Illustrator);

* обладать навыками тех.дизайна;

* знать что такое "юзабилити" сайта;

* знание дополнительных инструментов (Flash, 3DsMax) только приветствуется;

* опыт работы в веб-дизайне от 2-х лет, либо качественное портфолио;

* в вашем портфолио не менее 10 работ.

Приятные условия:

* оформление по ТК;

* с 12:00 до 20:00, можно позже, можно раньше возможен гибкий график;

* обеды, чай, кофе, печеньки;

* оклад от 30.000 рублей на испытательный срок с увелечением до 40.000, + премии.

Если ты дочитал до этого места и вдруг согласен на наши адские условия, то жду от тебя ссылку на лучшие, по твоему мнению, работы и небольшой рассказ о себе на почту [email protected].