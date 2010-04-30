Веб-дизайнер в офис в Москве

$1000
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок74 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуй дорогой дизайнер! Мне очень нужен человек, способный творчески мысли, не теряя при этом основной цели, способный отстаивать своё мнение и аргументировано спорить. Ты не должен делать кое-как, потому что срочно, но и не умирать над одной иконкой по три часа. Если ты уверен, что дизайн для тебя, это профессия на всю жизнь, то мы обеспечим тебя достойной работой. Только не забудь сначала рассказать о себе и показать лучшие работы из твоего портфолио.

Ну и вполне обычные требования:

Надо уметь и знать:

* создавать сайты и думать, перед тем как что-либо нарисовать;

* излагать свои идеи и объяснять, почему именно тут именно так нарисована эта полосочка;

* понимать, что дизайн это не творчество, а решение поставленных задач;

* любить типографику;

* не равнодушно относится к новым проектам и идея;

* воспринимать критику, предлагать новые решения и понимать, что дизайн – это не реализация чьих-то персональных амбиций.

Жесточайшие требования:

* желание работать;

* знать основные графические инструменты (Photoshop, CorelDraw, Illustrator);

* обладать навыками тех.дизайна;

* знать что такое "юзабилити" сайта;

* знание дополнительных инструментов (Flash, 3DsMax) только приветствуется;

* опыт работы в веб-дизайне от 2-х лет, либо качественное портфолио;

* в вашем портфолио не менее 10 работ.

Приятные условия:

* оформление по ТК;

* с 12:00 до 20:00, можно позже, можно раньше возможен гибкий график;

* обеды, чай, кофе, печеньки;

* оклад от 30.000 рублей на испытательный срок с увелечением до 40.000, + премии.

Если ты дочитал до этого места и вдруг согласен на наши адские условия, то жду от тебя ссылку на лучшие, по твоему мнению, работы и небольшой рассказ о себе на почту [email protected].

14 лет назад
Sitetopus
Дмитрий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется веб дизайнер Минск

    Требуется веб дизайнер для работы в компании HoD www.it-hod.com Резюме отправляйте на [email protected] + мотивированные ожидания по оплате труда. Обязательно высылайте примеры своих работ. Офис в центре города (пл. Мясникова), отличный коллектив, карьерный рост. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Company HoD Minsk

    Требуется веб дизайнер для работы в компании HoD www.it-hod.com Резюме отправляйте на [email protected] + мотивированные ожидания по оплате труда. Обязательно высылайте примеры своих работ. Офис в центре города (пл. Мясникова), отличный коллектив, карьерный рост. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер широкого профиля

    На постоянную работу требуется фрилансер/парттаймер - Дизайнер широкого профиля Профессиональная работа с программами линейки Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash Чувство цвета, умение следовать заданному стилю, неконфликтность. GUI и знание английского будет рассматриваться как плюс. Резюме без ссылок на ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-дизайнера фрилансера в Минске приглашаем

    $250

    К постоянному сотрудничеству. Завалим заказами, если у Вас есть четкое понимание, что такое современный веб-дизайн, высокая скорость работы и нормальные цены для белорусских клиентов. Присылайте ссылку на портфолио, условия и контактные телефоны на ящик [email protected] ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб дизайнер!

    Для постоянного сотрудничества нужен веб дизайнер. Оплата 5000 wmr за макет. Присылайте портфолио.

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набор веб-дизайнеров

    Требуются дизайнеры в бюджетном сегменте. Привлекательная цена не за счет качества, а за счет простоты. Опыт приветствуется как и положительные отзывы от ветеранов этого сайта. Желательно если вы проживаете в Москве: мастеров, которых мы знаем лично, ждут ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен креативный дизайнер

    $500

    Привет, Если вы креативный дизайнер с опытом работы и портфолио и вам нужна работа, то пишем. Долгосрочное сотрудничество. Слижком дорогих дизайнеров, просьба не писать.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество

    Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество. Требования: 1. Быть постоянно на связи. 2. Отвечать гонораром за сроки Пожелания (будут плюсом в разговоре) 1. Наличие портфолио 2. Наличие зарегистрированного лица (ООО, ИП) icq 49o943683. Писать исключительно в аську. Ответы на проекты рассматриваться будут в ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад