Веб-дизайнер в офис в Москве

Требуется веб дизайнер для работы в компании HoD www.it-hod.com Резюме отправляйте на [email protected] + мотивированные ожидания по оплате труда. Обязательно высылайте примеры своих работ. Офис в центре города (пл. Мясникова), отличный коллектив, карьерный рост. ...
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Здравствуй дорогой дизайнер! Мне очень нужен человек, способный творчески мысли, не теряя при этом основной цели, способный отстаивать своё мнение и аргументировано спорить. Ты не должен делать кое-как, потому что срочно, но и не умирать над одной иконкой по три часа. Если ты уверен, что дизайн для тебя, это профессия на всю жизнь, то мы обеспечим тебя достойной работой. Только не забудь сначала рассказать о себе и показать лучшие работы из твоего портфолио.
Ну и вполне обычные требования:
Надо уметь и знать:
* создавать сайты и думать, перед тем как что-либо нарисовать;
* излагать свои идеи и объяснять, почему именно тут именно так нарисована эта полосочка;
* понимать, что дизайн это не творчество, а решение поставленных задач;
* любить типографику;
* не равнодушно относится к новым проектам и идея;
* воспринимать критику, предлагать новые решения и понимать, что дизайн – это не реализация чьих-то персональных амбиций.
Жесточайшие требования:
* желание работать;
* знать основные графические инструменты (Photoshop, CorelDraw, Illustrator);
* обладать навыками тех.дизайна;
* знать что такое "юзабилити" сайта;
* знание дополнительных инструментов (Flash, 3DsMax) только приветствуется;
* опыт работы в веб-дизайне от 2-х лет, либо качественное портфолио;
* в вашем портфолио не менее 10 работ.
Приятные условия:
* оформление по ТК;
* с 12:00 до 20:00, можно позже, можно раньше возможен гибкий график;
* обеды, чай, кофе, печеньки;
* оклад от 30.000 рублей на испытательный срок с увелечением до 40.000, + премии.
Если ты дочитал до этого места и вдруг согласен на наши адские условия, то жду от тебя ссылку на лучшие, по твоему мнению, работы и небольшой рассказ о себе на почту [email protected].
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