Ищем web-дизайнера в офис. г. Москва (ЮЗАО)

2-3 проекта в месяц. Оплата сдельная 100 - 200$ за главную типовая внутренняя - 10% от стоимости главной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
дизайн сайтов различных тематик для России и заграницы.
Требования:
Возраст: 21-30
опыт работы от 2 лет
ответственность, общительность, чувство юмора
наличие в портфолио достаточно качественных работ!!!!!!
Владение Adobe Photoshop. Illustrator, Flash(будет плюсом)
большим плюсом является обладание художественными навыками.
Условия:
5 дневная рабочая неделя
с 12 до 20.00
ЗП: 30000-35000 по итогам собеседования
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