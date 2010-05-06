Ищем web-дизайнера в офис. г. Москва (ЮЗАО)

$1100
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок181 просмотр
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Задачи:

дизайн сайтов различных тематик для России и заграницы.

Требования:

Возраст: 21-30

опыт работы от 2 лет

ответственность, общительность, чувство юмора

наличие в портфолио достаточно качественных работ!!!!!!

Владение Adobe Photoshop. Illustrator, Flash(будет плюсом)

большим плюсом является обладание художественными навыками.

Условия:

5 дневная рабочая неделя

с 12 до 20.00

ЗП: 30000-35000 по итогам собеседования

14 лет назад
alex_makarov
Алексей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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