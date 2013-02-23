Дизайн сайта РА

$500
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок300 просмотров
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Доброго дня, Господа web дизайнеры!

Требуется дизайн в фирменном стиле агентства интернет рекламы для западного рынка (Европа, США). Детальное ТЗ в атаче.

Дизайн должен соответствовать понятиям - солидно, масштабно, достойно, серьёзно, качественно, убедительно.

Требования к исполнителю: профессионал, креативный, пунктуальный, с понимание Usability и трендов западного рынка. Шаблонщикам, просьба, не беспокоить.

Бюджет: предлагайте варианты.

Объем: главная + страница 2-го уровня.

Срок: до 1 недели.

К заявкам прикладывайте ссылки на лучшие проекты и сроки выполнения задания.

Дизайн сайта
11 лет назад
kiprik
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AntKi
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$500
7 дней
Исполнитель высшего класса. Очень доволен выполненной работой, проект получился на ура. Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Все вопросы решались за считаные минуты. Сергей всегда выслушает ваше мнение и примет его, если оно обосновано и пойдет проекту на пользу. Спасибо за хороший проект!
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