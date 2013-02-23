Дизайн сайта РА

Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS: - главная страница - каталог товаров - описание товарной позиции Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы). Что нравится (по убыванию) из конкурентов: dimоn-cаmon.ру fluffуstаr.ру yоrк66.ру Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых ...
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Доброго дня, Господа web дизайнеры!
Требуется дизайн в фирменном стиле агентства интернет рекламы для западного рынка (Европа, США). Детальное ТЗ в атаче.
Дизайн должен соответствовать понятиям - солидно, масштабно, достойно, серьёзно, качественно, убедительно.
Требования к исполнителю: профессионал, креативный, пунктуальный, с понимание Usability и трендов западного рынка. Шаблонщикам, просьба, не беспокоить.
Бюджет: предлагайте варианты.
Объем: главная + страница 2-го уровня.
Срок: до 1 недели.
К заявкам прикладывайте ссылки на лучшие проекты и сроки выполнения задания.
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