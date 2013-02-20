Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS: - главная страница - каталог товаров - описание товарной позиции Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы). Что нравится (по убыванию) из конкурентов: dimоn-cаmon.ру fluffуstаr.ру yоrк66.ру Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых ...
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Необходимо разработать красивый и современный дизайн сайта компании, занимающейся продажей хозтоваров -редизайн с расширением функционала существующего сайта.
Логотип и фирменные цвета есть.
Основные пожелания к дизайну:
много свободного простраства
белый фон
качественная графика
современный стиль
узнаваемость сферы деятельности компании
Выбранному исполнителю будет выдана модель сайта, сделанная в Axure. В приложении к заявке макет главной страницы.
Работа без предоплаты. В заявке указывайте сроки, цену и ссылку на портфолио.
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