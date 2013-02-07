Дизайн игрового сайта

Текущий дизайн: mmorpg-game.ru

Очень придирчивый, придираться буду ко всему что мне не нравится, буду мотать нервы пока мне не понравится. Поэтому рассчитывайте на свои силы, это работа не на 1-5 часов(хотя смотря какой дизайнер попадётся).

ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ПРИДИРАТЬСЯ БУДУ КО ВСЕМУ ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ!

Весь функционал оставить прежним(что на текущем) + добавить:

Каталог игр (каталог) + отдельная страница для описание игры(mmorpg.su/games/show/209/ к примеру)

Лучшие платные MMORPG (виджет)

Лучшие бесплатные MMORPG (виджет)

По аналогии (mmorpg.su) реализовать гармоничную "заднюю рекламу"

Видео (каталог) + отдельная страница предоставления видео, развёрнутая

Подготовить на страницах блоки рекламы самых распространённых форматов(широких)

На главной странице в конце должно быть место для текста(SEO текст), красиво оформленный, возможно с картинками

Возможно создать логотип(желательно)

Выпадающий список у главного меню

Предоплата(50%) ТОЛЬКО после предоставления дизайна ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ.

Оплата: WebMoney(Персональный аттестат BL 85+)