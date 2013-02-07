Дизайн игрового сайта

Здравствуйте! Нужен дизайн главной страницы. Бюджет 3000 руб. Есть маленькое производство: домашняя обувь. Фотки тут: http://yadi.sk/d/QTh6Rakj2Qp9p там же эблема, это типа лого (да-да, я понимаю что это ужасно, но заказчиков не выбирают) Нужен дизайн главной страницы. Горизонтальное меню: 1) Главная 2) О компании 3) Каталог 4) Контакты В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текущий дизайн: mmorpg-game.ru
Очень придирчивый, придираться буду ко всему что мне не нравится, буду мотать нервы пока мне не понравится. Поэтому рассчитывайте на свои силы, это работа не на 1-5 часов(хотя смотря какой дизайнер попадётся).
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ПРИДИРАТЬСЯ БУДУ КО ВСЕМУ ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ!
Весь функционал оставить прежним(что на текущем) + добавить:
Каталог игр (каталог) + отдельная страница для описание игры(mmorpg.su/games/show/209/ к примеру)
Лучшие платные MMORPG (виджет)
Лучшие бесплатные MMORPG (виджет)
По аналогии (mmorpg.su) реализовать гармоничную "заднюю рекламу"
Видео (каталог) + отдельная страница предоставления видео, развёрнутая
Подготовить на страницах блоки рекламы самых распространённых форматов(широких)
На главной странице в конце должно быть место для текста(SEO текст), красиво оформленный, возможно с картинками
Возможно создать логотип(желательно)
Выпадающий список у главного меню
Предоплата(50%) ТОЛЬКО после предоставления дизайна ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ.
Оплата: WebMoney(Персональный аттестат BL 85+)
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