Дизайн для платформы gollos.com

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Ищу дизайнера, который может создать и внедрить дизайн для платформы gollos Gollos.com. Пишите пожалуйста сразу приблизительную стоимость и сроки.

11 лет назад
soloyulia
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад