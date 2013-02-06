Требуется дизайн сайта РА

Друзья-товарищи. Нужен фирстиль для РА в Алма-Ате. Название «Пиран». Соответственно агрессивно-рыбная тема не исключается.

Из необходимого:

Лого (плюс цвета)

Визитки

Макет сайта

Шаблонщиков по-дружески попрошу не беспокоить. Внешность РА должна быть агрессивной, и привлекательной одновременно, поэтому работа для профи. Жду портфолио и цены. Последние указать по отдельности за каждый вид услуг.