Дизайн сайта аренды автомобилей

Необходим дизайн сайта-визитки. Тематика - рихтовка автомобилей и удаление царапин без покраски. Жду предложений по стоимости и срокам. Просьба стоимость не завышать. Бюджет не очень большой но достаточный для качественной работы. Обязательно указывайте стоимость и ссылку на портфолио.