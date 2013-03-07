Дизайн сайта аренды автомобилей

$120
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок918 просмотров
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#1$120

Требуется создать дизайн сайта-визитки аренды автомобилей, цветовая гамма(серо-желтая) и функционал как на www.rentavto.ru.

Дизайн сайта
11 лет назад
smakarov
Ярослав 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
Победитель конкурса
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
Руслан нарисовал отличный дизайн. Рекомендую.
Спасибо за конкурс, было приятно поучаствовать.
Заявки фрилансеров
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
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