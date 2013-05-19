Дизайн строительного портала

Тематика: Подключение интернет в частных домах в г.Чехов (Московская область) Беспроводной интернет. Internet-chekhov.ru Всё описание в прикреплённом файле. (там бриф и примерный макет) Почитайте внимательно бриф и макет сайта в Excel (макет можно менять по расположению пунктов (в ...