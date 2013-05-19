Дизайн строительного портала

$1000
Дизайн сайтовЗавершен54 заявки439 просмотров
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Нужен дизайн строительного информационного портала.

Пример того что нужно http://nuzhendom.ru/

Более детальное ТЗ предоставлю.

Прикрепляйте портфолио.

Пользователей без отзывов просьба не беспокоить

11 лет назад
Serezhik088
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web-leonik
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Владимир быстро и качественно выполнил работу. Сотрудничеством остался доволен
Сергей предоставил четкие пожелания по дизайну. В процессе работы, оперативно отвечал на сообщения. С оплатой не было никаких проблем. Рекомендую!