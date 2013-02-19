Дизайн 1-й страницы сайта по футболу

$50
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок610 просмотров
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#1$50

Сайт федерации футбола на укр. языке - дизайн на футбольную тему, светлый

Название: Києво-Святошинська районна федерація футболу (КСРФФ)

Лого: прикрепляю

Сбоку слева меню: Головна -- Новини -- Фото -- Команди (подменю: команда1 - комада2 - команда3) - Про нас - контакти

По центру - лента новостей (перевьюхи новостей с фото, как здесь: http://vesta-press.com.ua/)

Справа блок фотогалереи - превьюхи фоток и подпись (как здесь: http://vesta-press.com.ua/)

11 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
#1
Отличная работа, Внимательно внимательно читает задание, чувствует заказчика.
Надежный заказчик,оплата по факту.
Заявки фрилансеров
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
#1
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