Требуется дизайн для нескольких сайтов

Необходимо проработать дизайн блога о ремонте квартиры. Необходимо, чтобы было понятно и без статей, о чём этот сайт, хотя не обязательно? наподобие как здесь - http://remontirovat.ru. Был сделан только логотип в шапке здесь - http://remontset.ru - для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать 5-10 дизайнов (включая верстку). Сайты будут с одинаковым набором функционала, то есть нарисовав 1 вариант остальные можно делать по этой же схеме, меняя местами блоки и несколько видоизменяя их. В каждом дизайне будет около 6 страниц. Что-то высокохудожественное выдумывать не нужно, покажем варианты дизайнов, можно будет срисовать как там. Главные критерии приемлемое качество и дешевизна. Придираться не станем, сайты делаются на продажу. Заявки без указания примерных цен рассматриваться не будут.
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