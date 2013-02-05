Требуется дизайн для нескольких сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок170 просмотров
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Требуется нарисовать 5-10 дизайнов (включая верстку). Сайты будут с одинаковым набором функционала, то есть нарисовав 1 вариант остальные можно делать по этой же схеме, меняя местами блоки и несколько видоизменяя их. В каждом дизайне будет около 6 страниц. Что-то высокохудожественное выдумывать не нужно, покажем варианты дизайнов, можно будет срисовать как там. Главные критерии приемлемое качество и дешевизна. Придираться не станем, сайты делаются на продажу. Заявки без указания примерных цен рассматриваться не будут.

11 лет назад
hr-phoenix
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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