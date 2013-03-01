Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки280 просмотров
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Добрый день!

Необходим дизайн сайта. Желательно два варианта дизайна, так легче будет делать корректировку, чтобы быстрее придти к единому стилю. Оплата после утверждения дизайна.

Тематика сайта продажа клея, герметики и материалов, для подготовки и обработки различных поверхностей компании Хенкель.

Сайт должен отображать лицо компании.

Цветовая гамма желательно сине-красная.

Основные разделы сайта: О компании, Продукция, Услуги, Сертификаты, Новости, Акции, Контактная информация, Партнеры, Вакансии, Каталог (но не для продажи, а для ознакомления с продукцией)

Поиск по сайту, Консультации (часто задаваемые вопросы), Отправка сообщений с сайта (контактная форма)

Впечатление, которое должен произвести сайт на пользователя: Должен заинтересовать и побудить к звонку к общению с организацией.

Какое основное сообщение необходимо довести до сознания потребителя: Мы готовы решить любые поставленные перед вами технические задачи с помощью технологий Хенкель.

На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт: Директора, конструкторы. Технологи, снабженцы.

Какие сайты нравятся, а какие нет во вложении.

Дизайн сайта
11 лет назад
doriff
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kateMS_82
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
Катерина достаточно ответственно и исполнительно подходит к работе. Были подобраны очень хорошие картинки, с цветовой гаммой пришлось повозится, но в конечном итоге дизайн был создан. Спасибо!
Повозились конечно,в целом рекомендую.
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