Добрый день!

Необходим дизайн сайта. Желательно два варианта дизайна, так легче будет делать корректировку, чтобы быстрее придти к единому стилю. Оплата после утверждения дизайна.

Тематика сайта продажа клея, герметики и материалов, для подготовки и обработки различных поверхностей компании Хенкель.

Сайт должен отображать лицо компании.

Цветовая гамма желательно сине-красная.

Основные разделы сайта: О компании, Продукция, Услуги, Сертификаты, Новости, Акции, Контактная информация, Партнеры, Вакансии, Каталог (но не для продажи, а для ознакомления с продукцией)

Поиск по сайту, Консультации (часто задаваемые вопросы), Отправка сообщений с сайта (контактная форма)

Впечатление, которое должен произвести сайт на пользователя: Должен заинтересовать и побудить к звонку к общению с организацией.

Какое основное сообщение необходимо довести до сознания потребителя: Мы готовы решить любые поставленные перед вами технические задачи с помощью технологий Хенкель.

На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт: Директора, конструкторы. Технологи, снабженцы.

Какие сайты нравятся, а какие нет во вложении.