Задача для веб-дизайнера

$250
Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка221 просмотр
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Требуется дизайн сайта шин

пример yarshina76.ru

слева сверху логотип, потом телефон, большое изображение шины и диска

акция

дальше на главной выбор - зимние шины, летние шины, грузовые, диски

и внутри каталог как на yarshina76

выбор шин и дисков по параметрам

внизу копирайт и контакты

страницы о нас, гарантия, оплата и доставка, контакты

11 лет назад
junior76
Дмитрий 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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