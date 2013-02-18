Разработка дизайна согласно ТЗ

$500
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок157 просмотров
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Нужно разработать дизайн согласно сайта согласно ТЗ

Итого:

1. главная страница

2. Текстовая страница

http://www.sendspace.com/file/bps70c

P.S. на месте логотипа должен быть "условный" логотип, без особых затрат по времени.

11 лет назад
Moisha
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stylemix
Каримов 
36 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$350
10 дней
Работа выполнена вовремя. Все правки сделаны быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик. Понимает, что именно хочет и своевременно оплачивает работу. Приятно сотрудничать.
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