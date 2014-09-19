Работали с Антоном первый раз, всё очень удачно! ТЗ подробное с примерными набросками прототипов. Хотя, казалось бы, для интернет-магазина ничего сверхнового выдумать нельзя, с Антоном этот момент мы обошли. Магазин получился очень оригинальным, ярким, завлекающим, с продуманной навигацией и юзабилити. Спасибо за яркий классный проект! Будем ждать реализации на цмске!