Представитель веб студии Стайлмикс
Компания Stylemix предлагает Вам полный спектр услуг по созданию и размещению интернет-сайтов любой сложности в короткие сроки и при минимальных затратах.
Уникальный дизайн главной страницы от $160
Сайт визитка под ключ от $600
Люксовый вебсайт от 800$
Продающий интернет магазин от 1300$
WordPress Woocomerce, Modx Evo/Revo, Magento, Bitrix, фреймворки YII, Laravel.
Условия, методы нашей работы: stylemix.net/Reminder.pdf
и бриф по ссылке: stylemix.net/stylemix-tz.docx
Наш Skype hello_stylemix. Пожалуйста, при добавлении проверяйте логин skype в профиле, у нас есть только один аккаунт.
Наши контактные данные:
Skype – hello_stylemix
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1850
10 баллов
10 лет назад
JoomlaWordPress
Очень компитентные и адекватные профессионалы своего дела! Приятно было работать и обязательно приятно будет работать, спасибо!
Ответный отзыв
Один из самых лучших клиентов!
$700
10 баллов
10 лет назад
Все отлично! Сделали качественный и красивый дизайн
Ответный отзыв
Никаких задержек с оплатой, умение правильно сформулировать и поставить задачу. Были рады сотрудничеству!
$450
9 баллов
10 лет назад
Работа сделана соглазно ТЗ.
Ответный отзыв
Полное взаимопонимание, готовность всегда обсудить непонятные моменты, ответственный подход к постановке задач. Никаких задержек по оплатам.
$250
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно.
Ответный отзыв
Отличная совместная работа, большое спасибо! Хорошие комментарии по дизайну, дополнения и уточнения. Оплата в срок и без задержек. Будем рады работать еще вместе при возможности. Рекомендуем!
$700
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличную работу! Дизайн потрясающий, я не ожидал, честно говоря. Очень яркие и продуманные макеты. Менеджер настоял на отрисовке подробного прототипа с продуманной юзабилити. Ни разу не пожалел. Думаю верстку и посадку тоже вам доверить =))
Ответный отзыв
Работали с Антоном первый раз, всё очень удачно! ТЗ подробное с примерными набросками прототипов. Хотя, казалось бы, для интернет-магазина ничего сверхнового выдумать нельзя, с Антоном этот момент мы обошли. Магазин получился очень оригинальным, ярким, завлекающим, с продуманной навигацией и юзабилити. Спасибо за яркий классный проект! Будем ждать реализации на цмске!
Дизайн сайтов
25 отзывов
$16/час
от $160от 4 дней
#174
HTML-верстка
4 отзыва
$16/час
от $250от 5 дней
#652
Сайты «под ключ»
4 отзыва(-1)
от $600
от 20 дней
#196
Интернет-магазины
1 отзыв
от $1500
от 30 дней
#279
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$15/час
от $150от 4 дней
#383
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $600
от 10 дней
#549