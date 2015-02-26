Требуется разработать дизайн по стилю напоминающий этот сайт http://www.soex.ru/ Схему расположения блоков во вложение Дизайн фиксированный 1024px Требование: Совревенный дизайн, строгий деловой не перегруженный графикой должен ...
Редизайн каталога-программ
Нужно создать логотип и переделать (осовременить, сделать более понятным, улучшить) дизайн сайта каталога программ. При этом нужно сохранить простоту оформления и цветовую гамму существующего сайта.
Перед добавлением заявки обязательно ознакомтесь с ТЗ (во вложеннии).
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