Редизайн каталога-программ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок199 просмотров

Нужно создать логотип и переделать (осовременить, сделать более понятным, улучшить) дизайн сайта каталога программ. При этом нужно сохранить простоту оформления и цветовую гамму существующего сайта.

Перед добавлением заявки обязательно ознакомтесь с ТЗ (во вложеннии).

Оплата только по WebMoney. Указывайте свою цену.

13 лет назад
lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$450
14 дней
Работа сделана соглазно ТЗ.
Полное взаимопонимание, готовность всегда обсудить непонятные моменты, ответственный подход к постановке задач. Никаких задержек по оплатам.

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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