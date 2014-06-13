Требуется разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка214 просмотров

Требуется разработать дизайн по стилю напоминающий этот сайт http://www.soex.ru/

Схему расположения блоков во вложение

Дизайн фиксированный 1024px

Требование: Совревенный дизайн, строгий деловой не перегруженный графикой должен смотреться стильно и удобен для восприятия и долгой работы.

Фото для коллажа есть но требуют обработки

сайты которые нравяться по оформлению:

http://www.omsktpp.ru/

http://www.economy.gov.ru/

http://www.tpprf.ru/

13 лет назад
sibap
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
Хороший и трудолюбивый исполнитель
Отличный заказчик, четкое ТЗ. Приятный в общении, оплата быстро после завершения работы. Всем рекомендую! )

Заявки фрилансеров

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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