Создание PSD-макета дизайна сайта (5 страниц)

Требуется создать макет (PSD) дизайна сайта: 5 страниц. Краткое обобщённое техническое задание находится во вложении. Полное техническое задание на разработку сайта в целом (для более полного понимания потребностей заказчика) будет предоставлено только выбранному мной исполнителю.

Требования к исполнителю:

• опыт работы по направление не менее 2-х лет

• знание и понимание текущих тенденций в дизайне, понимание современных веб-технологий и трендов

• профессиональное владение Adobe Photoshop (желательно также Adobe Fireworks, Adobe Illustrator)

• внимательность, ответственность, оперативность, креативное мышление, творческий подход

• опыт и умение работать в жестких сроках выполнения задач

Приветствуется:

• художественное или околохудожественное образование

Дополнительным преимуществом будет профессиональное владение современными аспектами вёрстки веб-страниц: умение писать эффективный, «доступный» (Accessibility), безошибочный и кроссбраузерный код (HTML + CSS), в соответствии со спецификациями W3C. Реализация подобного таланта со стороны исполнителя предполагает дополнительное материальное вознаграждение.

Внимание! Прошу не выставлять предложение на выполнение проекта тех специалистов, которые:

• умеют рисовать, но НЕ ПОНИМАЮТ РАЗНИЦУ между дизайном для веб, и дизайном, например, для полиграфии, ландшафтным, архитектурным, и т.д.

• умеют на несколько дней бесследно исчезать/пропадать/растворяться, оставаясь недоступными для связи и пребывая вдалеке от ПК

• не имеют возможности осуществлять голосовое общение (телефон + Skype), т.к. для полноценного сотрудничества одной только мыльно-асечной коммуникации не достаточно

P.S.: Работаю строго без предоплаты! Расчёт в полном объёме только по завершению проекта! Для «сомневающихся» - предоставлю любые сведения о себе, дам всю контактную информацию. Для земляков - возможно подписание договора в бумажной форме (являюсь зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности).

Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ваши адекватные финансовые пожелания и сроки.