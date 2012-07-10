Здравствуйте, есть http://test.enter.in.ua/kiev_rielty/index.html Есть также все исходники (PSD html css js) Нужно перерисовать небоскреб (фон можно оставить). Новый вариант может быть похож по стилю на текущий но должен быть в 3D и более ...
Создание PSD-макета дизайна сайта (5 страниц)
Требуется создать макет (PSD) дизайна сайта: 5 страниц. Краткое обобщённое техническое задание находится во вложении. Полное техническое задание на разработку сайта в целом (для более полного понимания потребностей заказчика) будет предоставлено только выбранному мной исполнителю.
Требования к исполнителю:
• опыт работы по направление не менее 2-х лет
• знание и понимание текущих тенденций в дизайне, понимание современных веб-технологий и трендов
• профессиональное владение Adobe Photoshop (желательно также Adobe Fireworks, Adobe Illustrator)
• внимательность, ответственность, оперативность, креативное мышление, творческий подход
• опыт и умение работать в жестких сроках выполнения задач
Приветствуется:
• художественное или околохудожественное образование
Дополнительным преимуществом будет профессиональное владение современными аспектами вёрстки веб-страниц: умение писать эффективный, «доступный» (Accessibility), безошибочный и кроссбраузерный код (HTML + CSS), в соответствии со спецификациями W3C. Реализация подобного таланта со стороны исполнителя предполагает дополнительное материальное вознаграждение.
Внимание! Прошу не выставлять предложение на выполнение проекта тех специалистов, которые:
• умеют рисовать, но НЕ ПОНИМАЮТ РАЗНИЦУ между дизайном для веб, и дизайном, например, для полиграфии, ландшафтным, архитектурным, и т.д.
• умеют на несколько дней бесследно исчезать/пропадать/растворяться, оставаясь недоступными для связи и пребывая вдалеке от ПК
• не имеют возможности осуществлять голосовое общение (телефон + Skype), т.к. для полноценного сотрудничества одной только мыльно-асечной коммуникации не достаточно
P.S.: Работаю строго без предоплаты! Расчёт в полном объёме только по завершению проекта! Для «сомневающихся» - предоставлю любые сведения о себе, дам всю контактную информацию. Для земляков - возможно подписание договора в бумажной форме (являюсь зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности).
Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ваши адекватные финансовые пожелания и сроки.
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