Необходимо Нарисовать дизайн сайта в перспективе сверстать и запустить сайт для рекламного агентства. В качестве удачного примера : http://www.pravilapr.ru/ http://ravoshod.ru/ http://www.club-nik.ru/
Редизайн + верстка мебельного портала
Необходим редизайн+верстка мебельного портала www.meb4u.ru. По задачам. Главная страница, блок расширенного поиска, блок "с этой позицией просматривают"+ страница админки.
Оплата поэтапная, ТЗ прикреплено
Просьба оставлять цены и сроки
Выбранный исполнитель
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