Создание шапки для сайта

Необходимо создать шапку для сайта.

Требования:

Шапка должна повторяться по ширине.

Размер 620 на 300 пикс.

Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра и кино, и их фанаты.

То есть это может быть какая-то ковровая дорожка с папарацци, или фанаты ждущие своего идола выходящим из лимузина, ну и все в этом духе.

Шапка должна быть красочной, и стильной.

Шапка должна состоять из двух элементов, то есть подложка шапки, которая повторяется на всем протяжении сайта, и элемент, который будет лежать сверху на отдельном слое, лимузин, сцена или что то в этом духе что будет задавать историю для всей шапки, он будет выложен на сайте в html5 b соответственно будет перемещаться по сайту в горизонтальной плоскости, это следует учитывать при его создании.

По предоплате не работаем.

Делаете набросок, проходит одобрение, делаете финальную версию, присылаете скриншот, получаете деньги, присылаете исходники.