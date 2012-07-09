Нужна главная для сайта интернет казино. Слабый пример такой страницы прикреплён ниже. Более подробно детали и т.д будут обговорены с исполнителем. P.S предпочтение отдам по портфолио и наличию брифа на дизайн. ...
Создание шапки для сайта
Необходимо создать шапку для сайта.
Требования:
Шапка должна повторяться по ширине.
Размер 620 на 300 пикс.
Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра и кино, и их фанаты.
То есть это может быть какая-то ковровая дорожка с папарацци, или фанаты ждущие своего идола выходящим из лимузина, ну и все в этом духе.
Шапка должна быть красочной, и стильной.
Шапка должна состоять из двух элементов, то есть подложка шапки, которая повторяется на всем протяжении сайта, и элемент, который будет лежать сверху на отдельном слое, лимузин, сцена или что то в этом духе что будет задавать историю для всей шапки, он будет выложен на сайте в html5 b соответственно будет перемещаться по сайту в горизонтальной плоскости, это следует учитывать при его создании.
По предоплате не работаем.
Делаете набросок, проходит одобрение, делаете финальную версию, присылаете скриншот, получаете деньги, присылаете исходники.
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