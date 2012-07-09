Создание шапки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок169 просмотров

Необходимо создать шапку для сайта.

Требования:

Шапка должна повторяться по ширине.

Размер 620 на 300 пикс.

Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра и кино, и их фанаты.

То есть это может быть какая-то ковровая дорожка с папарацци, или фанаты ждущие своего идола выходящим из лимузина, ну и все в этом духе.

Шапка должна быть красочной, и стильной.

Шапка должна состоять из двух элементов, то есть подложка шапки, которая повторяется на всем протяжении сайта, и элемент, который будет лежать сверху на отдельном слое, лимузин, сцена или что то в этом духе что будет задавать историю для всей шапки, он будет выложен на сайте в html5 b соответственно будет перемещаться по сайту в горизонтальной плоскости, это следует учитывать при его создании.

По предоплате не работаем.

Делаете набросок, проходит одобрение, делаете финальную версию, присылаете скриншот, получаете деньги, присылаете исходники.

HTML
13 лет назад
4endger
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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