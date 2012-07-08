Дизайн шапки игрового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок202 просмотра

Требуется умение рисовать

Предпочтителен опыт в разработке и рисовании таких вещей

Оплата после утверждения

Прошу указывать сроки и цену

Работа должна быть эксклюзивная

Прикреплено примерно что хочу

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

Freedom_Star
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

Freedom_Star
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад