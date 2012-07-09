Приватный проект для Mar_go

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка158 просмотров

требуется дизайн личного кабинета, 10 страниц

13 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$150
1 день
Маргарита замечательный дизайнер! Чувствуется основательный подход к выполнению задач. Сделано идеально с первого раза. Постоянно на связи, без затягиваний сроков и пустых обещаний. Буду сотрудничать и дальше:)
От сотрудничества с Викторией — одни положительные эмоции. Приятная в общении, чёткое ТЗ, всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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