Нужен дизайн для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок229 просмотров

Добрый день, нужен дизайн для сайта онлайн фильмов и мультфильмов. Сайт только создан. На Dle 9.5. Нужен легкий тематический дизайн, можно уникализированный шаблон. Дизайн для всего сайта и желательно верстка. Светлые тона. Отзывы от исполнителей обязательно. За сколько готовы сделать? Цены не завышать. Шаблон нужно оптимизировать под сайт и поменять лого. Сайт, для которого нужен дизайн http://films-house.ru/. Нравится http://dle.net.ua/templates_sell/6057-kino-download-test-templates.html, но в светлых тонах.

DLE
13 лет назад
belka11
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$35
2 дня
Очень понравилось работать с Верой. Вежлевая, понимающая и талантливая девушка. Учитывает все пожелания. Терпелива к поправкам. Сделала все за короткий срок.
Елена - человек, не теряющий время. Всегда на связи, чётко и доходчиво объясняет, что ей нужно. Очень довольна сотрудничеством. Спасибо, Вам, Елена. Всех благ.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад