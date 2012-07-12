Добрый день, нужен дизайн для сайта онлайн фильмов и мультфильмов. Сайт только создан. На Dle 9.5. Нужен легкий тематический дизайн, можно уникализированный шаблон. Дизайн для всего сайта и желательно верстка. Светлые тона. Отзывы от исполнителей обязательно. За сколько готовы сделать? Цены не завышать. Шаблон нужно оптимизировать под сайт и поменять лого. Сайт, для которого нужен дизайн http://films-house.ru/. Нравится http://dle.net.ua/templates_sell/6057-kino-download-test-templates.html, но в светлых тонах.