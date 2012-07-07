Настройка торрента под ключ на torrentpier.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка116 просмотров

Требуется создание торрент-трекера под ключ на torrentpier. Минимальная смена дизайна (шапка), категории (есть бд), по максимуму хаки, безопасность, шаблоны загрузок, парсер. Рекомендации по серверу и возможность зеркал на впс. Жду предложений и цену.

13 лет назад
nekrasav
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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