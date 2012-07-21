# 1 — $ 50

Нужно придумать новую цветовую гамму для сайта http://sms-guru.ru, которая бы больше подходила для сайта поздравительной тематики, чем текущая. Макета у меня нет, поэтому можно "разукрасить" скриншот сайта (например, вот эту страницу: http://sms-guru.ru/sms/send/3494/ - на ней есть и блоки с текстами и элементы форм). После выбора победителя я рассчитываю на небольшую консультацию по использованию новой цветовой схемы (чтобы до конца понять замысел дизайнера) плюс хотелось бы получить файл с нужными цветами в каком-либо стандартном формате.