Макет сайта, продающего программы для обработки видео и аудио – http://need4video.com Контент на сайте останется прежним. Страницы – главная, продуктовая, регистрации, download. В меню со списком продуктов останутся только основные продукты. ...
Дизайн сайта
Ищу дизайнера,нужно создать сайт по типу
http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/15637.html
Интересует цена
P.S. У кого есть похожие работы,рассмотрю покупку
Выбранный исполнитель
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