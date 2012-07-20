Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок204 просмотра

Ищу дизайнера,нужно создать сайт по типу

http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/15637.html

Интересует цена

P.S. У кого есть похожие работы,рассмотрю покупку

HTML
13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
2 дня
Дизайнер высшего уровня!!! Я пришел с голыми словами о идеи,с первого макета - в точку! Я очень доволен! Рекомендую! Будем сотрудничать еще! P.S. Для сомневающихся - мой скайп pa_apelsin подтвержу лично
Отличный заказчик. Ставит четко задачу. Было приятно с ним работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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